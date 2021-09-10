Батьків учнів Чугалівської гімназії можуть оштрафувати за те, що діти не ходять до школи

Близько 20 батьків учнів Чугалівської гімназії, яку реорганізували, сьогодні зустрілись із представниками поліції. Про це розповіла мама одного із учнів Інна Щупак.

За її словами, поліцейські розповіли, якщо до середи батьки не переведуть дітей в інші школи, їх можуть оштрафувати. Жінка каже, в понеділок у них має відбутись ще одна погоджувальна рада з головою громади та депутатами Кременецької міської ради. Проситимуть, щоб рішення, яким міська рада реорганізувала гімназію в початкову школу і закрила 5-9 класи, переголосували.

Вчителька гімназії Надія Медецька, яку через реорганізацію звільнили, оголосила голодування. Жінка розповіла, голодуватиме, допоки депутати не змінять рішення.

Нагадаємо, батьки учнів Чугалівської гімназії кілька разів перекривали дорогу в Кременці та на виїзді з міста, щоб голова громади наклав вето на рішення сесії. Голова громади Андрій Смаглюк розповів, зробити цього не може, бо в бюджеті громади недостатньо грошей, щоб фінансувати заклад як гімназію.