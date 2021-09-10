Польща відкрила свої кордони для українців

Про це на брифінгу 9 вересня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«З 9 вересня громадяни України додані в категорію осіб, яким дозволено в’їзд на територію Республіки Польща, в тому числі з метою туризму», — сказав міністр.

Щоб не сидіти на карантині, потрібно мати документ англійською/польською мовами про повний курс вакцинації або про те, що ви перехворіли. Що ж до вакцинації, то щеплення повинні бути зробленими зареєстрованою в ЄС вакциною: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.

Для тих, хто в’їжджає з ПЛР-тестом, діє вимога 10-денного карантину. Термін самоізоляції можна скоротити, якщо зробити ще один тест, але не раніше, ніж мине 7 днів від моменту в’їзду на територію країни. Це правило стосується також дітей.

За словами Кулеба, наразі для українців тою чи іншою мірою відкриті 133 країни світу. Усі деталі, а також перелік затверджених у країнах вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МОЗ.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Італії змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких входить і Україна. З 31 серпня вакцинованим проти СOVID-19 туристам не потрібно проходити 5-денний карантин після в’їзду.