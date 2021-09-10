Польща відкрила свої кордони для українців
Про це на брифінгу 9 вересня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«З 9 вересня громадяни України додані в категорію осіб, яким дозволено в’їзд на територію Республіки Польща, в тому числі з метою туризму», — сказав міністр.
Щоб не сидіти на карантині, потрібно мати документ англійською/польською мовами про повний курс вакцинації або про те, що ви перехворіли. Що ж до вакцинації, то щеплення повинні бути зробленими зареєстрованою в ЄС вакциною: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson.
Для тих, хто в’їжджає з ПЛР-тестом, діє вимога 10-денного карантину. Термін самоізоляції можна скоротити, якщо зробити ще один тест, але не раніше, ніж мине 7 днів від моменту в’їзду на територію країни. Це правило стосується також дітей.
За словами Кулеба, наразі для українців тою чи іншою мірою відкриті 133 країни світу. Усі деталі, а також перелік затверджених у країнах вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МОЗ.
Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Італії змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких входить і Україна. З 31 серпня вакцинованим проти СOVID-19 туристам не потрібно проходити 5-денний карантин після в’їзду.
15 липня через сприятливу епідемічну ситуацію ЄС вніс Україну до «зеленого списку» країн. Це означає, що країнам ЄС рекомендували скасувати заборону на необов’язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою. Проте остаточне рішення кожна держава ухвалює самостійно. Також країни самі встановлюють правила в’їзду.
Кордони для українських туристів відкрили Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Бельгія, Словенія, Франція, Данія, Фінляндія та Швеція тощо. Однак слід пам’ятати, що у ЄС «зелений список» регулярно переглядають, тому ці норми часто змінюються.
Джерело: hromadske