Винахідник з Миколаївщини проїхав 600 кілометрів до Тернополя, граючи на сопілці

Винахідник з Миколаївщини Владислав Козаченко проїхав на старому велосипеді майже 600 кілометрів. Чоловік розповів, під час заїзду грав гімн України на сопілці, яку змайстрував з пластикових труб. Її прилаштував до керма велосипеда. Розпочав подорож у Первомайську 5 серпня, а сьогодні фінішував у Тернополі, пише Суспільне Тернопіль.

“Придумав, що я найбільше вмію. Я найкраще вмію їздити на велосипеді і грати на сопілці. Виникла така ідея”, – каже Козаченко.

Свій велопробіг Владислав Козаченко приурочив до 30-ї річниці Незалежності України. Чоловік розповідає, планував зареєструвати свій заїзд у Національному реєстрі рекордів України:

“Я обрав номінацію “Людські досягнення”. Мені здалося, що це найбільше підходить. На сайті книги рекордів, в особистому кабінеті, я побачив, що заявка не просувається. Я зателефонував і мені сказали, що не розглянуть мою заявку, бо вона небезпечна для третьої сторони. Засмутився до сліз, а потім сказав, що поїду неофіційно”.