Через раптову хворобу справу тернопільського стрільця відтягують

У Тернопільському міськрайонному суді триває розгляд справи чоловіка, який взимку цього року відкрив вогонь з вікна своєї квартири по дітях. Ті якраз каталися на санчатах біля 27-ї школи Тернополя. У результаті стрілянини серйозно було травмовано двох хлопчиків. У скоєному підозрюють спортивного інструктора Валерія Устінова родом із Рівненщини.

Чергове судове засідання у даній справі відбулося в понеділок, 6 вересня. На засіданні підозрюваний був присутній дистанційно – через відеозв’язок. Вранці Устінов повідомив, що захворів. У залі суду були потерпілі діти та їхні батьки. Присутнім також був і адвокат підозрюваного, натомість захисник потерпілих теж захворів. На судовому засіданні планували опитати трьох потерпілих неповнолітніх дітей. Реалізувати це не змогли, бо допит мали проводити за участі психолога або педагога. Психолог не був присутній на суді, а педагог не надала відповідних документів, які підтвердили б її освіту. У зв’язку з цією обставиною засідання відклали на п’ятницю, 10 вересня.

Нагадаємо, що взимку цього року було поранено двоє школярів – 8-ми та 11 років. Максимальне покарання стрільцю передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Батьки травмованих дітей вимагають покарати винного максимально, адже вважають, що чоловік цілеспрямовано, а не випадково, стріляв по їхніх дітях. Хлопчики на сьогодні почуваються добре, ходять у школу і проходять реабілітацію та огляди лікарів. До слова, жодної допомоги від підозрюваного ні батьки, ні діти досі не отримали. Хоча грошей на лікування і реабілітацію дітей потратили чимало.



