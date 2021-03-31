У Тернополі після ДТП за неналежне утримання доріг оштрафували “Техно-Буд-Центр”

За неналежне утримання доріг шляховий майстер підрядної організації отримав покарання у вигляді штрафу.

Як вбачається із матеріалів судової справи, інцидент трапився 4 лютого цього року у Тернополі на вулиці Галицькій.

В району будинку №52 легковий автомобіль “Tesla Model S” наїхав на глибоку вибоїну на дорожньому покритті, що в свою чергу стало причиною ДТП та пошкодження транспортного засобу.

За результатами інциденту працівники патрульної поліції на шляхового майстра ТОВ “Техно-Буд-Центр” склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандарів, що стосуються безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць).

У судове засідання шляховий майстер підрядної організації, яка відповідає за утримання даної ділянки дороги, не з’явився, хоча про дату, час та місце його проведення був поінформований.

Суддя, відповідно до чинного законодавства, розглянув справу без участі у засіданні особи, на яку складено протокол.

Дослідивши усі матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд 18 березня постановив шляхового майстра “Техно-Буд-Центру” визнати винним в адміністративному порушенні за ч. 4 ст. 140 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Окрім цього шляховий майстер має сплатити 454 гривні судового збору.

Нагадаємо, нещодавно подібний випадок трапився у Зборівському районі – за неналежне утримання дороги Броди-Тернопіль, що призвело до ДТП, суд покарав штрафом у розмірі 850 гривень директор товариства “Глобал Білд Інжиніринг”.

Тернополіс