Чотирьох ексдепутатів з Тернопільщини покарали за корупцію
Через порушення вимог фінансового контролю до відповідальності притягнуто чотирьох колишніх депутатів міськради.
Про це інформує пресслужба облпокуратури, передає Depo.Тернопіль.
Як зазначено, за принципової позиції прокурора Чортківської окружної прокуратури Гусятинським районним судом визнано винними 4 ексдепутатів Копичинецької міської ради за ч. 1 ст. 172 -6 КУпАП у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Встановлено, що громадяни, які припинили свою депутатську діяльність у грудні 2020 року, несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як такі, що припинили депутатські повноваження.
Судом винесено постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення — штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.