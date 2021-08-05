День Почаївської ікони Божої Матері: не можна лаятися, лінуватися і довго спати

5 серпня православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері, що належить до числа найбільш шанованих вірянами святинь. Вона відома усьому слов’янському світу: разом з православними на поклоніння чудотворному образу Пресвятої Богородиці приходять і християни інших віросповідань.

Історія свята

Походження Почаївської ікони Божої матері невідоме. За припущеннями, її могли створити у Болгарії чи Візантії, оскільки вона написана у візантійському стилі.

У Почаївській Лаврі (обитель в Тернопільській області України) чудотворна ікона перебуває близько 400 років. Чудеса, що виникають від святої ікони, численні і засвідчені в монастирських книгах записами віруючих, з молитвою зверталися про позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників.

Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері 5 серпня (за новим стилем) було встановлено в пам’ять позбавлення Успенської Почаївської Лаври від турецької облоги 1675 року. Монастир був погано укріплений, але попри те напад вдалося відбити.





Народні прикмети

У церковному календарі цей день позначений як дата пам’яті святих Трохима, Феофіла і з ними тринадцяти мучеників, які постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (кінець 3 – початок 4 століть). У народі цей день називали Трохима Безсонника.

Якщо стоїть гарна погода, в поле і городі працюють майже цілодобово, тому і свято називали – Безсонніка.

На Трохима починали збирати калину і малину, а сам день тому називали Калинники-Малинники. Селяни говорили: “З малинників ликі не великі, так ягоди солодкі. А з калинника лик надереш, та ягід в рот не візьмеш”.

Якщо в небі зірки яскраво світять, то чекай швидких дощів.

Туман ввечері приходить – до сонячної і теплої погоди.

Гілки калини зрубав – на жаль.

Сова кричить – на холод.

Ранкова зоря скоро згасає – буде сильний вітер

Що заборонено робити 5 серпня

Сьогодні не можна довго спати і лінуватися.

Заборонено сьогодні скупитися. І взагалі, чим більше зробите 5 серпня благих справ, тим краще складеться ваше подальше життя.

Також не можна цього дня сумувати і лаятися.