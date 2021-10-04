ДТП у Вишнівці: зіткнулися вантажівка і Toyota, водій позашляховика загинув на місці (фото)
В ніч з 2 на 3 жовтня в селищі Вишнівець Кременецького району сталася смертельна ДТП.
Як повідомили у відділі комунікації поліції, на дорозі не розминулися вантажівка та позашляховик Toyota.
Для одного з кермувальників зіткнення стало летальним – водій легкового авто загинув на місці події.
Автопригоду внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 та 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
В іншого водія відібрали зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.