ДТП у Вишнівці: зіткнулися вантажівка і Toyota, водій позашляховика загинув на місці (фото)

В ніч з 2 на 3 жовтня в селищі Вишнівець Кременецького району сталася смертельна ДТП.

Як повідомили у відділі комунікації поліції, на дорозі не розминулися вантажівка та позашляховик Toyota.

Для одного з кермувальників зіткнення стало летальним – водій легкового авто загинув на місці події.

Автопригоду внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 та 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

В іншого водія відібрали зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.