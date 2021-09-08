Епідеміолог розповів, чи хворіють на COVID-19 вакциновані

Смертельних випадків від COVID-19 серед вакцинованих жителів Тернопільщини не зафіксовано.

Про це повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. Загалом у краї імунізовано понад 222 тис. жителів краю.

Захворюваність на COVID-19 серед щеплених жителів краю невисока. Втім, випадки інфікування трапляються, – каже епідеміолог Володимир Паничев. Проте імунізація захищає від важких форм.

«Коли ми говоримо про вакцинацію, то йдеться насамперед про ефективність. Ніхто не запевняє, що людина 100% не захворіє. Є ризик того, що вакцинована людина захворіє. Але ті ризики мінімальні. Можна провести аналогію з грипом. Якщо захворіє вакцинована людина, є підстави стверджувати, що захворювання буде протікати в легкій формі. Якщо захворювання буде протікати у формі середньої важкості, то величезна ймовірність до 80%, що захворювання не перейде в тяжку форму. Вакцинація захищає у будь якому випадку».

Додамо, учора в області вакцинували майже три тисячі жителів краю. Щеплення проводять у 15-ти центрах масової вакцинації, а також 56 пунктах вакцинації.