Господині з Магдалівки ліплять вареники для захисників

Вареники для українських захисників ліплять господині у селі Магдалівка на Тернопільщині. Жінки збираються кілька разів на тиждень, щоб приготувати улюблену страву воїнів та відправити у зону бойових дій, пише ЗЗ

Благодійна справа об’єднує і чоловіків, і жінок. Як зазначив волонтер Василь Мазур, інколи бракує інгредієнтів, а також і робочих рук.

«Магдалівські аматори знову ліплять вареники для захисників. Усіх охочих запрошуємо приєднуватися. Робота знайдеться для кожного. Адже ми плануємо наліпити якомога більше вареників для наших захисників. Хлопці дуже люблять цю страву, дякують і просять ще. Втім, для того, щоб приготувати, нам необхідні різноманітні інгредієнти, зокрема, треба смалець, шкварки, сало. Хто може поділитися, телефонуйте за номером: 0974422786. Будемо дуже вдячні за допомогу”.

Вареники у готовому вигляді волонтери доставляють українським захисникам у зону бойових дій.