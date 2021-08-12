Гусятинській ОТГ повернули земельну ділянку, вартістю 91,5 мільйонів

Гусятинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже 91,5 млн грн.

Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, одне з підприємств отримало у користування 9 гектарів землі на території ОТГ.

“Орендар систематично не сплачував кошти за оренду земельної ділянки. У зв’язку з цим, прокуратура у судовому порядку вимагала розірвати договір оренди та повернути ділянку у комунальну власність.

Відомості про реєстрацію земельної ділянки за громадою внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, – йдеться у повідомленні.

Чортківська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення суду та повернула землю громаді.