14:26 | 12.08.2021
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Тернопільщина 

Гусятинській ОТГ повернули земельну ділянку, вартістю 91,5 мільйонів

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Гусятинській громаді повернули земельну ділянку вартістю майже 91,5 млн грн.

Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, одне з підприємств отримало у користування 9 гектарів землі на території ОТГ. 

“Орендар систематично не сплачував кошти за оренду земельної ділянки. У зв’язку з цим, прокуратура у судовому порядку вимагала розірвати договір оренди та повернути ділянку у комунальну власність.

Відомості про реєстрацію земельної ділянки за громадою внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, – йдеться у повідомленні.

Чортківська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення суду та повернула землю громаді.

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