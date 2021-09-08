Хлопці вкрали понад кілометр проводів лінії електропередачі на Тернопільщині

Двоє неповнолітніх жителів Шумщинини вкрали проводи з лінії електропередачі.

Про зникнення 1 200 метрів алюмінієвого дроту правоохоронцям повідомив директор одного з місцевих приватних підприємств і попросив розшукати невідомих крадіїв. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зловмисниками виявились 17-річний та 16-річний юнаки. Вони розповіли, що привласнили чуже майно заради легкого заробітку.

За таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, хлопцям грозить арешт на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі терміном до 5 років.