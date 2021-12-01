Історія села на Тернопільщині, в якому живе один чоловік

На хуторі Теклівка неподалік Заліщиків живе лише один чоловік. Раніше Теклівка була селом, а зараз більшість будинків розвалюються. Стежки там поросли кущами та зіллям. Працівник національного природного парку “Дністровський каньйон” Петро Площанський розповів, що 70 років тому Теклівка була селом. Тут було 22 двори і жили понад 100 людей. Зараз лишився один житель, пише Суспільне.

Петро Площанський каже, що в одному із закинутих будинків стіни хати зводили з глинобитних блоків:

“Це такі блоки, що складаються з глини, конячого навозу, соломи. Змішували це все разом, висушували у вигляді блоків і такими блоками мурували хату. Цегли не було ще тоді, каміння близько не було, його лиш на фундаменти вистачало. Тому це найпростіше і найдешевше було для сіл. Хто не був заможний, в кого не було грошей, то таким чином робили хати”.

Петро Площанський каже, що з глини робили стелю:

“Стеля теж набита соломою з глиною. Балки ставили, поперечні перемички одну попри другу, а між ними знизу щит підкладали, забивали глиною разом з соломою, це все замащували”.

Стежка до будинків поросла кущами і порхавками. Біля неї збереглася кам’яна криниця.

“Криниця мурована в досить давні часи. Вона досить велика, до 1,20 м діаметром. Мурована з природного каменю і до води тут буквально 3 метри”, – каже Площанський.

У єдиному заселеному будинку на хуторі живе Володимир Тихий. Чоловік каже, що йому 57 років, він тут народився. Домашніх тварин не тримає, хату опалює дровами. Пенсії теж немає. До міста, каже, переїжджати не хоче. Чоловік пригадує, що батьки розповідали йому про цей хутір:

“Тут було 18 хат. До 1937 року була Польща. У 1941 наступ був. Німецькі фашисти захопили землю. По 1947 не було чим землю обробляти. Дерев’яними плугами землю обробляли, орали. Німецькі плуги були, від загарбників випустили. Одні повиїжджали, одні повмирали”.

Деякі будинки на хуторі покинули приблизно 30 років тому. Про це розповів Петро Площанський. Всередині хат лишилися ікони та уламки меблів. В одному з будинків збереглися зошити.