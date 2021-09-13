Йдуть дощі та похолодання: що чекати від погоди на Тернопільщині найближчими днями

Цей тиждень принесе в Україну опади та похолодання.

Як повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко, температура повітря в більшості областей протягом дня 13-го вересня показуватиме літні градуси, 20-27° тепла.

“З вівторка на Заході та Півночі стане свіжіше. А забігаючи наперед, скажу, що кінець тижня, наступні вихідні, стануть в Україні явно холоднішими.

У понеділок на територію України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західні й північні області України, включно з Вінниччиною”, – пише синоптик.

Решта території – Схід, Південь та більшість центральної частини України – ще належатимуть сухій повітряній масі.

Тернопільщина. За прогнозом обласного гідрометцентру, 13 вересня на Тернопіллі буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вдень 20-25° тепла.

Тернопіль. Протягом дня температура повітря становитиме 22-24° тепла. Вдень дощ.