Куди поїхати відпочити недалеко від Тернополя: 9 красивих місць з фото

Хочеться перепочити на природі чи подивитися щось новеньке? На Тернопільщині чимало мальовничих та цікавих місць, які можна відвідати в рамках подорожі вихідного дня. Ми зібрали добірку ідей для поїздок на один день недалеко від Тернополя. В усі місця можна потрапити громадським транспортом, велосипедом або автомобілем, пише veterdoit.com.

Урочище Монастирок

Сама назва ніби підказує, що ж саме цікавого в цьому селі. Все вірно – тут знаходиться древній скельний монастир, збудований у давнину в печерах. До сьогодні там збереглись кам’яні споруди, стародавній язичницький жертовник, ікони на стінах печер та дерев’яні хрести навколо. Містичність та прихована сили цієї місцини надовго врізаються в пам’ять. А на додаток – неймовірні краєвиди, що відкриваються з висоти на долину річки Серет. Природа тут настільки красива, а панорама така захоплююча, що варто збирати рюкзаки прямо зараз.

Як доїхати до Монастирка з Тернополя:

На автомобілі – понад 100 км на південь по трасі М19. Або ж автобусом на Більче-Золоте, що ходить двічі на день.

Піщаний кар’єр в селі Капустинці

Мабуть, свій піщаний кар’єр можна знайти в кожному регіоні. Але капустянський прославився своїм озером неймовірного аквамаринового кольору. Озеро утворилось з підземних вод, які пробились крізь дно кар’єру. Вода надзвичайно чиста, і хоча купатись в ній не дозволяють, проте фотографувати цю красу точно ніхто не забороняв. Це одне з обов’язкових до відвідування цікавих місць Тернопільщини.

Як доїхати до Капустинців з Тернополя:

На автомобілі – близько 40 км на північ по трасі Р43. Або ж прямим автобусом до Капустинців.

Джуринський водоспад

Неймовірної краси водоспад знаходиться поблизу села Нирків, що в Тернопільській області. Розташований він на однойменній річці, й у висоту сягає 16 метрів. Водоспад рукотворний, що не заважає йому дивувати своєю міццю та оглушати своїм невпинним шумом. Трохи нижче по течії є пішохідний місток, з якого можна помилуватись красою водоспаду, та зробити чарівні фотографії цього дива природи. Зазвичай Джуринський водоспад відвідують разом з руїнами Червоноградського замку, що знаходиться неподалік.

Як доїхати до водоспаду з Тернополя:

На автомобілі – понад 100 км на південь по трасі М19. Або ж автобусом до села Нирків, що ходить один раз на день.

Плебанівський віадук

Недалеко від Тернополя є справжній віадук. Зведений ще у XIX столітті, цей міст є справжньою архітектурною пам’яткою державного рівня. Якщо милуючись Плебанівським віадуком ви раптом згадаєте про Гаррі Поттера – не дивуйтесь! Адже його шотландський віадук-побратим з’являється у фільмах про хлопчика чарівника. Але нам, щоб отримати свій маленький шматочок магії, зовсім не обов’язково їхати світ за очі, а можна доїхати лише до Теребовлі, а на виїзді з міста насолодитись унікальним видом.

Як доїхати до віадуку з Тернополя:

На автомобілі – близько 40 км на південь по трасі М19. Потягом або автобусом до міста Теребовля.

Печера Вертеба

Що ж це за візит на Тернопільщину, якщо він обійшовся без відвідування печер? Тим більше, коли мова йде про печеру-музей. Вертеба відноситься саме до таких печер, адже крім величних залів та звичних сталактитів, вона пропонує також численні пам’ятки трипільської культури. Як саме вони тут опинились, чи трипільці жили в цій печері, чи лише інколи в неї спускались – достеменно невідомо. Ми натомість отримали можливість доторкнутись до справжньої історії нашого краю, і все це в розкішних природних декораціях печери.

Як доїхати до печери Вертеба з Тернополя:

На автомобілі – на південь по трасі М19. Або ж автобусом на Більче-Золоте, що ходить двічі на день. Варто зазначити, що відвідування можливе лише з екскурсоводом, про що варто подбати заздалегідь.

Печера Млинки

Наступна печера, що варта уваги – Млинки. Довжиною понад 40 км ця гіпсова печера утворює справжній лабіринт з ходів та залів різного розміру. Печера утворилась мільйони років тому, ще будучи дном стародавнього Сарматського моря. Сьогодні її стіни вкриті численними різнокольоровими гіпсовими кристалами, від яких важко відірвати очі. Варто зазначити, що ходи тут в основному досить вузькі, та і сама печера відноситься до складно-прохідних, тож треба мати мінімальну підготовку для її відвідування.

Як доїхати до печери Млинки з Тернополя:

На автомобілі – близько 90 км на південь по трасі М19. Або ж потягом, що прямує до села Іване-Пусте. Вхід в печеру також доступний лише з екскурсоводом.

Дендропарк в Раю

Хто ж не мріє провести вихідні в справжньому Раю. На щастя, зробити це можна цілком живим, у однойменному селі на заході Тернопільської області. Місцевий дендропарк був заснований ще у XVIII столітті, і на додачу тут же був побудований цілий палац в італійському стилі. Сьогодні цей парк площею близько 1 км2 приносить справжнє умиротворення та спокій своїм відвідувачам, та нагадує далекого молодшого брата відомого уманського парку «Софіївка».

Як доїхати до дендропарку в Раю з Тернополя:

На автомобілі – близько 60 км на захід по трасі Е50. Або ж на автобусі до міста Бережани, а звідти 3 км пішки. Автобуси ходять регулярно.

Івачів Горішній

Мальовниче село Івачів Горішній розкинулось на березі річки Серет зовсім неподалік від Тернополя. Найбільшою місцевою принадою є величенький ставок на вищезгаданій річці, де можна чудово провести час і порибалити. Спокійна природа заколисує і дозволяє добре відпочити від насичених буднів.

Як доїхати до Івачів Горішнього з Тернополя:

На автомобілі – близько 15 км на північ по трасі Р39.

Село Касперівці

Однією з туристичних перлин Тернопільщини може по праву вважатись село Касперівці. Тут є цілий перелік місцин, заради яких сюди варто приїжджати. По-перше, це Касперівське водосховище, утворене від однойменної ГЕС, навколо якого створено ландшафтний заказник, площею понад 800 га. Поруч з водосховищем діють бази відпочинку, є також куди приїхати з наметами. По-друге, це близькість до Дністра, в який впадає річка Серет, а також річка Тупа, на березі якої утворений дуже гарний річковий каньйон. Варто також згадати про Касперівський замок, який, на жаль, повністю розібраний на сьогодні, проте місцевість там не менш барвиста.

Як доїхати до Касперівців з Тернополя:

На автомобілі – понад 100 км на південь по трасі М19. До села Касперівці також ходять регулярні автобуси.