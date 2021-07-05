11:01 | 5.07.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі відкрили виставку вуличної фотографії “Ознаки життя”

tata 0 Views Прокоментуй!

Виставку вуличної фотографії “Ознаки життя” відкрили у Тернополі. До виставки увійшли роботи 26 фотографів. Це проєкт спільноти “Українська вулична фотографія”. Про це повідомила менеджерка креативного кластеру Марічка Юрчак.

“Ознаки життя” – це другий виставковий проєкт спільноти, який вперше був продемонстрований у Києві на Photo Kyiv 2018. У 2019 році експонувався в Івано-Франківську в галереї “Асортиментна кімната” та в Лондоні на фестивалі вуличної фотографії London Street Photo Festival.

Спільноту “Українська вулична фотографія” створили у травні 2017 року три фотографи-ентузіасти – Тарас Бичко, Володимир Петров та Михайло Палінчак. Група у Фейсбуці об’єднує понад 12 тисяч фотографів.

Виставку можна відвідати у галереї сучасного мистецтва, що на вулиці Коперника, 4. Виставка діятиме до 25 липня.

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