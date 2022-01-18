Куди викидати ялинку: поради комунальників для тернополян

Залишити деревце біля сміттєвого майданчика поруч із контейнерами для твердих побутових відходів. Про це просять комунальники тернополян, які позбавляються ялинок. Комунальні служби міста потім утилізують хвою.

Фахівці також просять не викидати «новорічні красуні» у контейнери для сміття, адже сухі ялинки є великогабаритними твердими побутовими відходами.

Тому необхідно повністю очищене дерево від святкових декорацій залишити поруч зі сміттєвим баком, щоб техніка, яка буде здійснювати вивезення, мала змогу легко під’їхати та завантажити його.

Місце збору ялинок можна змінити, попередньо погодивши його з балансоутримувачем. Звідти їх уже вилучать працівники обслуговуючих підприємств, що здійснюють вивезення сміття.