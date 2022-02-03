На Тернопільщині передають штормове попередження

3 лютого погоду Тернопільщини визначатимуть атмосферні фронти циклону, що зміщується на Білорусь.

На теренах краю очікується хмарна з проясненнями погода. Вранці та вдень посилиться вітер, місцями пориви досягатимуть 15-20 метрів на секунду. На дорогах – ожеледиця.

З огляду на несприятливі метеорологічні явища, у регіоні оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні та можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики та житлово-комунального господарства. Також можливе порушення та припинення руху транспорту.

Мешканцям рекомендують уважними, обережними та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Нагадаємо, що при сильних поривах вітру небезпечно знаходитись біля сухих дерев та рекламних щитів. Також у цих місцях не варто залишати авто.