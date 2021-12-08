На Тернопільщині з’їхав у кювет шкільний автобус

7 грудня о 16:08 на автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади Чортківського району, під час прямування до м. Монастириська, з’їхав у кювет шкільний автобус «Еталон».

На подію виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління і за допомогою лебідки відбуксирував автобус на проїжджу частину. Дітей в автобусі не було, водій повертався після розвезення школярів по домівках.