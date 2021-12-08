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На Тернопільщині з’їхав у кювет шкільний автобус

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7 грудня о 16:08  на автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади Чортківського району, під час прямування до м. Монастириська, з’їхав у кювет  шкільний автобус «Еталон».

 На подію виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління і за допомогою лебідки відбуксирував автобус на проїжджу частину. Дітей в автобусі не було, водій повертався після розвезення школярів по домівках.

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