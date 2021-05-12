Неподалік Тернополя молодий чоловік випав з четвертого поверху

Випадок стався 11 травня у Великих Гаях, що біля Тернополя. З четвертого поверху випав 23-річний чоловік. Викликали швидку.

11 травня о 22.44 районна бригада швидкої виїжджала у с. Великі Гаї , до 23-річного пацієнта. Чоловік, за нез’ясованих наразі обставин, випав з четвертого поверху.

На щастя, травмування не смертельні. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм лівого плеча та грудної клітки потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.