14:37 | 12.05.2021
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Тернопільщина 

Неподалік Тернополя молодий чоловік випав з четвертого поверху

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Випадок стався 11 травня у Великих Гаях, що біля Тернополя. З четвертого поверху випав 23-річний чоловік. Викликали швидку.

11 травня о 22.44 районна бригада швидкої виїжджала у с. Великі Гаї , до 23-річного пацієнта. Чоловік, за нез’ясованих наразі обставин, випав з четвертого поверху.

На щастя, травмування не смертельні. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм лівого плеча та грудної клітки потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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