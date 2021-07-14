Мінцифра обіцяє восени відкрити центр Дія.Бізнес у Тернополі

Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес, ініційований Міністерством цифрової трансформації України, відкриє центр підтримки підприємців Дія.Бізнес для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в Тернополі.

Центр Дія.Бізнес у Тернополі буде розташований у бізнес-центрі К15. Відкриття центру Дія.Бізнес у Тернополі заплановане на осінь 2021.

Для цього Мінцифра підписала меморандум із компанією «ВІБІОН». Директор компанії «ВІБІОН» Віктор Білецький: «Нам не байдужа доля країни і ми щиро віримо, що талановиті тернополяни знаходитимуть власний шлях тут, створюватимуть круті проєкти і сильні команди, які в майбутньому стануть брендами відомими на весь світ. Бізнес-центр К15 — унікальний простір в Тернополі, в якому створюється набір сервісів та можливостей, щоб комфортно та ефективно працювати, легко знайомитися з однодумцями, надихатися на ідеї та досягати великих цілей. Представники мікро-, малого та середнього бізнесу Тернопільщини зможуть отримувати безкоштовні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, шукати інвесторів і партнерів».

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан: «Цього року вже понад 50 громад заявили про бажання створити центри Дія.Бізнес для підприємців у своєму місті. Деякі з них будуть відкриті на базі Дія Центрів. А центр Дія.Бізнес у Тернополі сформує ком’юніті креативних людей малого та середнього бізнесу, які зараз є драйверами інновацій».

Технічний партнер центру Дія.Бізнес у Тернополі — ХУАВЕЙ УКРАЇНА.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш: «На Тернопільщині багато людей займається малим і середнім бізнесом. На етапі відкриття власної справи, і в процесі роботи у них виникає чимало питань. Більшість з них підлягають вирішенню, головне вчасно отримати необхідну інформацію. У цьому підприємцям сприятимуть центри Дія.Бізнес, надаючи консультативні послуги. Зареєструвати бізнес, перейти на спрощену систему оподаткування, отримати консультації та пройти навчання, знайти інвесторів та презентувати власний продукт – усі ці можливості будуть представлені на майданчиках Дія.Бізнес».

Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації з питань цифрової трансформації Михайло Гапула: «У центрах Дія.Бізнес підприємці зможуть отримувати безкоштовні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, знайти партнерів, дізнатися про актуальні можливості розвитку та фінансові програми для бізнесу. Отримати корисну інформацію – від готових бізнес-ідей до шаблонів документів та довідників. У центрі працюватиме спеціальна pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на товар і допрацювати його перед виходом на ринок».

Нагадаємо, протягом 2021 року Мінцифра планує відкрити до 15 центрів Дія.Бізнес всією Україною. На черзі, крім Тернополя — Ужгород, Буча, Кременчук, Кривий Ріг, Полтава.