14:31 | 21.07.2021
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Тернопільщина 

Морозиво популярної торгової марки виготовляють з молока корів «Бучачагрохлібпрому»

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Постійні партнери ТзОВ «Бучачагрохлібпром» – виробник морозива «Ласунка» завітав з діловим візитом на молочно-тваринницький комплекс у селі Пилява.
 
Делегація «Ласунки» ознайомилася з роботою першого в Україні надсучасного доїльного залу «Карусель» від Dairymaster на 60 голів. Установка в рази пришвидшує процес доїння та робить його зручним й ефективним. «Карусель» дає змогу одночасно доїти 60 корів.
 
Також гості подивилися на передові умови утримання  поголів’я ВРХ, оцінили процес виробництва молока екстракласу на підприємствах «Бучачагрохлібпрому».
 
Представники «Ласунки» відзначили, що вражені масштабами та новітніми технологіями, впровадженими на фермах підприємства.

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