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Тернопільщина 

Може призвести до порушення руху транспорту: на Тернопільщині прогнозують погіршення погоди

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У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від циклонічної депресії що розташована над Скандинавією, на території Тернопільської області 01 та 03 – 05 грудня 2021 року очікується зміна погодних умов:

01 грудня вночі помірні, вдень невеликі опади різного фазового стану (мокрий сніг та сніг), пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини.
Утворення незначного снігового покриву.
02 грудня вдень припинення опадів, та підвищення температура повітря до 5 – 10º тепла.
03 грудня помірні опади переважно у вигляді мокрого снігу.
Слабке налипання мокрого снігу.
04 – 05 грудня без істотних опадів, зниження температури повітря вночі до 3 – 8º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.
На дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності.

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