Може призвести до порушення руху транспорту: на Тернопільщині прогнозують погіршення погоди

У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від циклонічної депресії що розташована над Скандинавією, на території Тернопільської області 01 та 03 – 05 грудня 2021 року очікується зміна погодних умов:

01 грудня вночі помірні, вдень невеликі опади різного фазового стану (мокрий сніг та сніг), пориви північно – західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини.

Утворення незначного снігового покриву.

02 грудня вдень припинення опадів, та підвищення температура повітря до 5 – 10º тепла.

03 грудня помірні опади переважно у вигляді мокрого снігу.

Слабке налипання мокрого снігу.

04 – 05 грудня без істотних опадів, зниження температури повітря вночі до 3 – 8º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.

На дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності.