Суди Тернополя зобов’язали двох водіїв і підприємця сплатити шкоду родині загиблої студентки з Польщі

…Пізно ввечері 19-річна Аґнешка Є. верталася з пробіжки набережною Тернопільського ставу. Перед пішохідним переходом студентка, громадянка Республіки Польща, чемно зупинилася, аж поки не переконалась, що водійка «Опеля» пропускає її через дорогу. Дівчина почала переходити дорогу й ледь дійшла до половини, як раптом – жахливий удар, і «Опель» смертельним вихором налетів на тендітну юнку, ще й проїхав по ній переднім колесом. Тіло Аґнешки перетворилося на суцільну криваву рану. Потерпіла впала в коматозний стан і годину потому померла в лікарні.

Тим часом поліцейські вже під ранок знайшли водія мікроавтобуса «Мерседес Бенц», що не тільки не загальмував перед пішохідним переходом, а ще й на швидкості врізався у призупинений «Опель». Відтак обидві іномарки вилетіли на перехід, при цьому перша смертельно травмувала іноземну студентку. Винуватець смертельної аварії Віктор Л. був настільки п’яним, що взагалі мало що пам’ятав. Силу удару збільшили… меблі, адже наступного дня водій їхав у відрядження на Львівщину. Тож із вечора завантажений десь 700 кг товару і поїхав додому, щоправда, через місцеву кнайпу.

Трохи про водія

Віктор Л. родом із Добриводів, що на Збаражчині, має на утриманні троє малолітніх дітей. Здавалося, як тато, він повинен був гостро відчути біль батьків, які через його легковажність втратили дитину. На жаль… Ані у Тернопільському міськрайонному, ні в апеляційному судах вини він не визнав й навіть не подумав вибачитись і поспівчувати родині загиблої за смертельну біду, що приніс у чужу сім’ю. Лише повторював, що за кермом був його знайомий, і саме він скоїв смертельну аварію. Відтак Тернопільським міськрайонним судом горе-водія було засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Тернопільський апеляційний суд вирок залишив без змін.

… і про потерпілу

«Для нас звістка про те, що Аґнешка раптово загинула, була шоком, – зізналися однокурсники дівчини. – Ще вранці вона була на парах у гарному настрої, а тут… Одна річ, коли людина хворіє і помирає, а інша – коли через п’яного водія гине молода дівчина, в якої ще все життя попереду. Важко уявити, як це горе пережити рідним Аґнешки. Відправили на навчання живою-здоровою, а забрали в труні».

Смертельна аварія сталася пізно ввечері 3 березня 2016 року в історичній частині Тернополя, неподалік готелю «Тернопіль».

Потерпіла – уродженка м. Замосць (Республіка Польща), навчалася на першому курсі Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського на факультеті для іноземців за спеціальністю «лікувальна справа». Тернопіль родина обрала через невисоку платню за навчання. Аґнешка добре знала англійську, проте за неповні пів року життя у Тернополі трохи вивчила українську мову. Вела здоровий спосіб життя і систематично займалася у спортзалі, а у вільну хвилину бігала набережною ставу.

Продовження історії. Цивільної

Саме позиції засудженого Віктора Л. та його роботодавця – власника мікроавтобуса «Мерседес Бенц» Івана С. і підштовхнули батьків і сестру загиблої студентки подати цивільний позов і вимагати через суд, аби обидва водії і підприємець сплатили їм по 2 млн. грн. завданої моральної та матеріальної шкоди.

Варто сказати, що після втрати Аґнешки батьки та її сестра постійно перебувають у страшній депресії і періодично відвідують психіатра. Зі смертю дівчини для них насправді світ перевернувся.

Утім, зважаючи, що позов потерпілі подали 4(!) роки тому й тільки нещодавно відбувся розгляд апеляційних скарг, родині Є. та адвокату довелося пережити справжні судові баталії!

І от нарешті у квітні 2021-го рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов задоволено частково та стягнуто: з фізичної особи-підприємця Івана С. на користь батьків – по 291 тис. 732 грн., сестри – 50 тис. грн. заподіяної моральної шкоди. Із водія автомобіля «Опель» на користь батьків – по 10 тис. грн., сестри – 5 тис. грн. моральної шкоди. Із водія автомобіля «Мерседес Бенц» Віктора Л. на користь матері стягнуто понад 33 тис. 986 грн. витрат на поховання та 928 грн. – на лікування. А також із двох страхових компаній на користь батьків по 8 тис. 268 грн. моральної шкоди та 16 тис. 536 грн. витрат на поховання. У задоволенні решти вимог відмовлено.

Постановою Тернопільського апеляційного суду це рішення залишено без змін, повідомили у пресслужбі ТАС. Чому суд зобов’язав і водія «Опеля» сплатити компенсацію? Відповідно до закону, автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки, й у разі завдання шкоди (тим більше, смертельної аварії), незалежно від вини водія чи власника авто, збитки повинні компенсувати всі фізичні та юридичні особи, які її спричинили.

Простіше кажучи, сідаючи за кермо або доручаючи своє авто комусь, варто пам’ятати, що автомобіль – це залізний кінь, точніше, сотня залізних коней у руках кермувальника.

Почувши судове рішення, адвокат родини Є. дорікнула незадоволеним відповідачам: «Ви за 5 років не вибачились і гривні не компенсували!»

Марина Криниця



