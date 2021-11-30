14:32 | 30.11.2021
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Кременець Регіони Тернопільщина 

Стали відомі деталі вбивства 33-річного Степана Ільницького з Почаєва

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Не нещасний випадок, а все ж таки вбивство. У прокуратурі Тернопільщини виявили, що 33-річного Степана Ільницького з Почаєва перед смертю побив киянин. 

Повідомили про підозру у вбивстві з необережності особі, через дії якої загинув мешканець м. Почаїв.

Під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури киянину заочно повідомили про підозру у вбивстві з необережності, скоєному на початку листопада 2021 року у м. Почаїв (ч. 1 ст. 119 КК України).

За версією слідства, близько 23 год 2 листопада 2021 року у киянина, що на той час тимчасово мешкав у Почаєві, виник конфлікт із двома місцевими жителями.

Суперечка відбулась на території парку ім. Б. Хмельницького. Чоловік умисно вдарив кулаком в обличчя одному із учасників з’ясування стосунків, котрий від удару упав на бруківку, отримавши травму голови. Потерпілий невдовзі помер у парку, а його кривдник утік з місця вчинення злочину.

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За висновками  судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала в результаті закритої черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа.

Наразі тривають заходи щодо встановлення місця перебування і затримання підозрюваного у злочині, котрий виїхав з Почаєва після вищезгаданих подій.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.

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