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На Тернопільщині розшукують зниклого 56-річного Степана Гринчука (фото)

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Правоохоронці Тернопільщини розшукують зниклого жителя села Гвардійське, Золотниківської громади, Степана Михайловича Гринчука.

Чоловік 1965 року народження вийшов з дому 7 червня і досі не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, волосся чорне з сивиною. Кульгає на ліву ногу.

«Був одягнений в жилетку гірчичного кольору, сині джинси та взутий в чорні туфлі», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Усіх, хто володіє інформацією про можливе місце перебування чоловіка, просять повідомити про це за номером телефону в Теребовлі: (03551) 2-12-45 або на лінію «102».

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