На Тернопілля насувається негода: гідрометцентр оголосив штормове попередження

Сьогодні на території деяких областей синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

За інформацією Українського гідрометцентру, 13 липня всюди, крім східної частини, очікуються грози.

У південних, центральних та західних областях місцями можливий град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

За прогнозом гідрометцентру, у Тернопільській області сьогодні слід чекати грозу, вітер та град.

“На цей тиждень погода продовжить бути спекотною. В окремі дні з впливом атмосферних фронтів із заходу, місцями по області можливі короткочасні грозові дощі”, – зазначили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.