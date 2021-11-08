11:01 | 8.11.2021
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Про непублічні причини зміни “ЖЕКів” в Тернополі

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Іван Сороколіт

Нещодавно  для мешканців кількох сотень багатоквартирних будинків міська рада змінила обслуговуючу організацію (в народі – «ЖЕК») – «за результати конкурсу». Про це повідомляє депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт.

Замість ТОВ «Мрія» і ТОВ «Коменерго» на ринок Тернополя зайшла компанія з Кременчука.
  • Я не писатиму про те, що конкурс був непрозорий, непублічний і мінімально рекламувався й висвітлювався. Це не дивує. Але зверну увагу на інші, дуже цікаві факти:
    ❗ ЖЕК «Мрія» знаходиться в комунальній будівлі в центрі міста за адресою вул.Острозького, 24.
    ‼ 29 травня 2020 року (❗задовго до «конкурсу»❗) депутати міськради попереднього скликання прийняли рішення «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою по ЗМІНІ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ земельної ділянки площею 0,2540га (кад.номер 6110100000:12:011:0131) для будівництва та обслуговування БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ з підземним паркінгом». https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/39539.html   Так, територія «ЖЕКу» готувалась під будівництво багатоквартирного будинку ще задовго до результатів «конкурсу». Результати поіменного голосування по окремих депутатах дуже і дуже розчарували.

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