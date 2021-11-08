Про непублічні причини зміни “ЖЕКів” в Тернополі
Нещодавно для мешканців кількох сотень багатоквартирних будинків міська рада змінила обслуговуючу організацію (в народі – «ЖЕК») – «за результати конкурсу». Про це повідомляє депутат міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт.
Замість ТОВ «Мрія» і ТОВ «Коменерго» на ринок Тернополя зайшла компанія з Кременчука.
- Я не писатиму про те, що конкурс був непрозорий, непублічний і мінімально рекламувався й висвітлювався. Це не дивує. Але зверну увагу на інші, дуже цікаві факти:
ЖЕК «Мрія» знаходиться в комунальній будівлі в центрі міста за адресою вул.Острозького, 24.
29 травня 2020 року (задовго до «конкурсу») депутати міськради попереднього скликання прийняли рішення «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою по ЗМІНІ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ земельної ділянки площею 0,2540га (кад.номер 6110100000:12:011:0131) для будівництва та обслуговування БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ з підземним паркінгом». https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/39539.html Так, територія «ЖЕКу» готувалась під будівництво багатоквартирного будинку ще задовго до результатів «конкурсу». Результати поіменного голосування по окремих депутатах дуже і дуже розчарували.