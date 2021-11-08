Про непублічні причини зміни “ЖЕКів” в Тернополі

Але зверну увагу на інші, дуже цікаві факти:



ЖЕК «Мрія» знаходиться в комунальній будівлі в центрі міста за адресою вул.Острозького, 24.



29 травня 2020 року (

задовго до «конкурсу»

) депутати міськради попереднього скликання прийняли рішення «Про дозвіл на розроблення проекту землеустрою по ЗМІНІ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ земельної ділянки площею 0,2540га (кад.номер 6110100000:12:011:0131) для будівництва та обслуговування БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ з підземним паркінгом».