На Монастирищині діти можуть залишитися без школи

У Монастириській міській громаді розкинулось мальовниче село Маркова. Сюди переїжджають жити люди, адже тут не лише чисте повітря та сприятлива екологія, а й всі умови, аби діти ходили у садочок, а школярі здобували початкову освіту. Однак днями тут розгорівся справжній конфлікт, адже школу-сад, яка функціонує багато років, хочуть реорганізувати у простий садочок. Виходить, що школярам доведеться ходити до найближчого навчального закладу за чотири кілометри.

Конфлікт розпочався з того, що у Монастириській міській раді в управлінні освіти мешканцям повідомили, що комплекс школа-садок існувати не може, а точніше, два навчальні заклади потрібно розділити. Але звести окрему школу не можливо, оскільки немає коштів і недостатня кількість учнів. Дітей у школі справді мало, станом на 1 вересня її мають відвідати п’ять першачків і двоє четвертокласників. До села Завадівка, куди представники влади пропонують перевести на навчання дітей, 4 кілометри. Є можливість довозити дітей рейсовим автобусом, але він прибуває у Завадівку задовго до початку навчального процесу. Мешканці Маркова збираються шкільне питання поставити перед керівництвом громади, адже мова йде про дитячу безпеку, а також успішність школярів. На їхню думку, краще, коли учитель має змогу приділити більше уваги кожній дитині, а не вибірково.

– Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Монастириської міської ради Володимир Сапа подав проєкт рішення до міської ради на реорганізацію закладу. 8 червня відбулася сесія, де вирішили перенести дане питання, адже батьки проти закриття школи. Нас підтримали депутати, але чи буде так і надалі, не знаємо, і якого результату ми зможемо добитися, також не знаємо. Ми – ініціативна група батьків, які проти того, аби наші діти відвідували іншу школу. Вимагаємо, щоби школа-сад залишилася, нам повідомили, що такого не може бути, а чим це аргументовано – не відомо. Також варто відзначити питання фінансування, а точніше його брак. Адже харчування дітей у садочку забезпечуємо ми – батьки. Перекрили дах за рахунок спонсорських коштів, ремонт водяного насоса також оплатили спонсори. Інші потреби у ремонті, іграшках узяли на себе батьки, оскільки нам чітко було сказано, що коштів немає, – розповіла жителька села Маркова Ольга Венгринович.

Журналісти нашого видання намагалися зв’язатись із Володимиром Сапою та уповноваженою особою керівника Лесею Мохун, однак через свою зайнятість вони не змогли прокоментувати дану ситуацію. Тоді ми звернулися до голови Монастириської ОТГ Андрія Старуха.

– Ми повинні розуміти, що такі рішення одноголосно не ухвалюються. Ми зацікавлені у цілковитій, якісній освіті учнів. Ключове тут слово – «якісній», щоби дитина отримувала потрібні знання, комунікувала з іншими дітьми. Треба взяти до уваги кількість учнів у класі, здорову конкуренцію, поєднання ресурсів у школі. Є різні варіанти вирішення даного питання, один із них – доїзд (довезення) дітей до іншого навчального закладу. Ми беремо до уваги реальне право дитини (а не деклароване) на якісну освіту. На даний час питання залишається відкритим, іде процес, і одноособово ніхто його вирішувати не буде, – підсумував Андрій Старух.



