В Україні запрацювали ковідні сертифікати для подорожей за кордон

Найближчим часом в Україні мають розпочати видавати ковідні сертифікати, терміном дії до 180 днів.

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів. Це цифровий документ, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від COVID-19.

Як розповів очільник Центру громадського здоров’я Роман Родина під час брифінгу, у документі має міститися інформація про отримання двох доз вакцин від COVID-19.

“З липня українці зможуть почати отримувати ковідний сертифікат, який значно спростить виїзд до країн Європейського Союзу. Цей документ вже внесено до міжнародного репозитарію ЄС, а водночас Міністерство закордонних справ веде перемовини з іншими державами щодо визнання цього сертифікату”, – зазначив керівник Центру.

Роман Родина наголосив, що виїхати до європейських країн можна буде за таких підстав:

– якщо ви отримали дві дози вакцини від COVID-19 (термін дії захисту становитиме 180 днів для отримання довідки, визначеної країною формату);

– наявність у вас негативного ПЛР-тесту (термін дії — 72 годин із моменту взяття зразка);

– якщо ви перехворіли на COVID-19 і ці дані внесені до електронної системи охорони здоров’я (термін дії — 180 днів із моменту отримання лабораторного підтвердження).

Він також відзначив, що кожна держава встановлює свої додаткові правила для в’їзду. Тож перед подорожами інформацію про ці умови необхідно переглянути на сайті МЗС.

2 липня Мінцифри запустило реєстрацію на бета-тестування ковідних сертифікатів. Зареєструватися можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua. Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України. Ці відгуки допоможуть команді Міністерства знайти недоліки та максимально швидко їх усунути перед проведенням оцінки сертифікатів згідно з вимогами ЄС.

Після проходження технічної перевірки зі сторони ЄС відбудеться повноцінний запуск функціоналу.

Довідково. Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, – його дійсність можна буде перевірити через QR-код.