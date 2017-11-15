У Тернополі для школярів проведуть антиуроки



Якщо дитина багато фантазує, вигадує, любить казки, а може навіть записує власні вигадані історії, то маєте чудову нагоду розвивати її творчість на курсі з написання казок у Тернополі.

18 листопада в Medialab Ternopil, що в ПК “Березіль”, завітає “Майстерня казки”. Разом з казкаркою Ірина Мацко діти писатимуть спільну казку та самостійно її озвучать.

Курс розрахований на 4 заняття. Перше заняття планується в медіа лабораторії ПК “Березіль” в суботу, 18 листопада, на 11:00. Кількість місць обмежена. Запрошують дітей 6-12 років. Вхід вільний. Телефонуйте 096-467-0352. Маленькі автори не тільки оволодіють початками літературної майстерності, секретами створення героїв, сюжетів та ілюстрацій, а ще й стануть авторами справжньої казки, яка ввійде у збірку казок казкариків. Про що писати? Як продумати сюжет? Як працювати з персонажами? Звідки взяти натхнення? Як придумати назву? Як спілкуватися з редакторами і представляти свій твір? Відповіді на всі ці запитання шукатимуть разом. Забудьте про нудьгу на уроках мови та літератури. Персонажі, сюжети, інтриги, розв’язки, форзаци й колонтитули легко підкорюватимуться під час веселих, пізнавальних і нестримно вигадливих анти-уроків.