На Тернопільщині масово штрафують мисливців

У Тернопільській області штрафують порушників правил полювання.

Від початку відкриття мисливського сезону полювання, а саме з 7 серпня до 12 вересня, до адміністративної відповідальності уже притягнули 35 порушників, розповіли у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Серед основних порушень, виявлених під час проведення заходів державного нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства при використанні об’єктів тваринного світу:

– відсутність дозвільних документів, які дають право полювати («відстрільних карток, карток обліку добутої дичини та порушення правил полювання»);

– відсутність паспортів на мисливських собак;

– полювання з напівавтоматичною мисливською зброєю з магазином більше як на 2 патрони.

У Державній екологічній інспекції нагадують усім мисливцям, що за порушення правил полювання, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин передбачено адміністративну відповідальність за ч.1ст.85 КУпАП у вигляді штрафу на громадян від 102 до 1020 грн, а на посадових осіб від 510 до 1530 грн.

За повторне порушення правил полювання чи таке яке мало наслідком добування, знищення чи поранення тварин, передбачено адміністративну відповідальність за ч.2ст.85 КУпАП у вигляді штрафу на громадян від 1020 до 2040 грн з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, або позбавлення права полювання на строк до 3 років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення і на посадових осіб – від 1530 до 2550 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Крім того порушник зобов’язаний сплатити збитки, завдані унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання.

Для прикладу, за незаконне добування або знищення качок, куликів, лисок, голубів розмір стягнення становить 1 000 грн. за одну особину.