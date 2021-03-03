На Тернопільщині налагодили виробництво яблучних чипсів (фото)

Виробництво екологічно чистих натуральних ласощів – яблучних чипсів та яблучно-компотних сумішей – налагодили у фермерському господарстві «Гадз», що у селі Трибухівці на Тернопільщині.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Десять років тому ми заклали фруктовий сад, площа якого нині – понад 600 гектарів. Він розташований в особливій мікрокліматичній зоні, що дозволяє отримувати врожаї високої якості та з чудовими смаковими характеристиками. За короткий час наша компанія стала однією з найбільших в Україні, яка спеціалізується на вирощуванні яблук, груш, слив. Зокрема, маємо широкий асортимент сортів.

Поступово збільшили географію експорту, нині це понад 20 країн Європи та Азії», – розповів кореспонденту агентства заступник голови фермерського господарства «Гадз» Олег Грицак.

авідувачка лабораторії Ольга Ольшаковська акцентує на якісних властивостях нового харчового продукту.

За її словами, яблучні чипси низькокалорійні, натуральні. Вони можуть бути використані в їжі, як здоровими споживачами, так і людьми з підвищеним вмістом цукру в крові.

«Професійні дієтологи взагалі називають цей продукт прекрасним засобом для підвищення апетиту, поліпшення травлення і зміцнення здоров’я в цілому. Його рекомендовано споживати спортсменам та тим, хто дотримується дієт. Наші яблучні снеки мають хрустку структуру і приємний солодкий смак. Це через те, що в яблуках із фермерського саду високий відсоток природнього вмісту вуглеводів та пектинів. Сама ж продукція сертифікована та пройшла перевірку на безпечність», – каже пані Ольга.

Ще одна особливість яблучних чипсів з фермерського господарства «Гадз» – їх виготовляють тільки з добірних стиглих яблук.

«Технологія виробництва виключає використання консервантів і зберігає всі корисні властивості свіжих яблук. Сам же процес складається з відбору сировини, підготовки, чистки шкірки та видалення серцевини з яблук. Потім нарізка тоненькими кільцями – слайсами та розміщення їх на спеціальних пластинах для подальшої термічної обробки в інфрачервоних сушильних шафах. Використовуємо сушильне обладнання компанії «Укрсушка», лінії для підготовки, порізки та упаковки від компанії Sorter, яка випускає технічне обладнання для сільськогосподарської галузі в Україні. Так ось, теплові інфрачервоні промені проходять через всю товщину продукту. Тому під час сушіння відбувається автоматичний процес стерилізації та знищення різних видів бактерій. Це поліпшує якість продукту і виключає необхідність проведення додаткової стерилізації. Взагалі, така технологія дозволяє видалити вологу в кілька разів швидше за більш низької температури, ніж звичайна, конвекційна технологія. І ще. Для отримання 40 грамів яблучних чипсів, які є в одній упаковці, необхідно близько 500 грамів яблук. За добу можемо видати не менше 150 кг готової продукції, майже одну тонну сушки для яблучно-компотної суміші», – розповідає головний технолог Віктор Канюк.

Нині лінійка сухофруктів представлена у господарстві в трьох, так би мовити, «смакових» категоріях. Це – чипси яблучні солодкі, оригінальні та з кислинкою.

Водночас, у господарстві випускають яблучно-компотні суміші, які ефективно впливають на функціонування шлунково-кишкового тракту, нервову і кровоносну системи, роботу нирок і печінки, а також знижують вміст шкідливого холестерину. Крім того, сушені плоди яблук і груш добре використовувати в якості перекусів, замінити ними вживання шкідливих для організму снеків.

Як розповіли менеджери з продажу Василь Кузь та Богдан Чура, фермерське господарство «Гадз» планує реалізовувати свою нову продукцію в національних та регіональних мережах магазинів України, розвивати дистрибуцію, як на території країни, так і за її межами, передусім, у Польщі та Угорщині.

Невдовзі у господарстві розширюватимуть асортимент готової продукції. Зокрема, йдеться про запуск лінії з виготовлення пюре, джемів та соків.

Фото: ФГ «Гадз»

За матеріалами сайту https://www.ukrinform.ua/