223 тисяч заплатить підприємець з Тернопільщині за двох нелегальних працівників

На Тернопільщині підприємець заплатить 223 тисячі гривень штрафу за двох нелегальних працівників.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без задоволення касаційну скаргу фізичної особи-підприємця про скасування рішення суду, яким постанову Управління Держпраці про накладення на підприємця штрафу за допуск до роботи двох неоформлених працівників визнаною правомірною, пишуть Тернополяни.

Незадекларованих працівників, які виконували трудові функції на посадах продавців у торгових закладах у місті Бережани, було виявлено та задокументовано інспекторами Управління Держпраці під час проведеного інспекційного відвідування у жовтні 2018 року.

За використання нелегальної праці, уповноваженою посадовою особою Управління Держпраці винесено постанову про накладення на роботодавця фінансових санкцій у розмірі 223 380 грн.

Вважаючи таке рішення протиправним та необгрунтованим, підприємець оскаржив його до Тернопільського окружного адміністративного суду.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги роботодавця. З цим рішенням не погодилось Управління Держпраці та оскаржило його.

Восьмий апеляційний адміністративний суд, погодившись з правовою позицією Управління Держпраці, скасував рішення нищестоящого суду.

Також законність дій та правомірність постанови Управління Держпраці доведено у касаційному суді.

Так, 15 листопада 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив касаційну скаргу фізичної особи-підприємця про скасування рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду без задоволення.

Отже, за допуск до роботи двох неоформлених працівників роботодавцю доведеться сплатити на користь держави 223 380 грн.