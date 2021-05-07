На Тернопільщині покарали батьків за неналежний догляд за дітьми

На Лановеччині двох малолітніх дітей візьмуть на облік. Також на двох батьків склали адміністративні протоколи.

З метою попередження насильства в сім’ї, запобігання розповсюдженню правопорушень, злочинів, шкідливих звичок серед дітей, а також протидії булінгу серед неповнолітніх, покращення роботи з батьками щодо виховання дітей, працівниками служби у справах дітей міської ради та відділення поліції №2 (м. Ланівці) спільно з старостою с. Іванківці Олександром Дорановським обстежено 5 (4 з яких- багатодітні) сімей, в яких виховується 17 неповнолітніх дітей.

За результатами проведених заходів двох малолітніх дітей візьмуть на облік Служби у справах дітей як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах, на двох батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання ними їх батьківських обов’язків, повідомили в Лановецькій міськраді.