Один із найбільших заводів Тернополя виставляють на аукціон

На сайті “Фонду Держмайна України” з’явилася інформація про те, що один із найбільших заводів Тернополя виставлено на аукціон. Мова йде про ВАТ «Тернопільське об`єднання «Текстерно».

Згідно даних на сайті Фонду Державного майна України, до складу основного технологiчного виробництва заводу входять два виробництва: прядильно-ткацьке та обробне. Підприємство має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин.

Продаж об’єктів буде проводитися онлайн в системі ProZorro. Ця система виключає можливість маніпуляцій, а взяти участь в продажі “Текстерно” на аукціоні зможе кожен охочий.