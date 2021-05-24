16:01 | 24.05.2021
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Тернопільщина 

Один із найбільших заводів Тернополя виставляють на аукціон

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На сайті “Фонду Держмайна України” з’явилася інформація про те, що один із найбільших заводів Тернополя виставлено на аукціон. Мова йде про ВАТ «Тернопільське об`єднання «Текстерно».

Згідно даних на сайті Фонду Державного майна України, до складу основного технологiчного виробництва заводу входять два виробництва: прядильно-ткацьке та обробне. Підприємство має в оперативнiй орендi обладнання для виробництва прядива, обробки сирових та виготовлення готових тканин.

Продаж об’єктів буде проводитися онлайн в системі ProZorro. Ця система виключає можливість маніпуляцій, а взяти участь в продажі “Текстерно” на аукціоні зможе кожен охочий.

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