На Тернопільщині відбулася проща медичних працівників

Вихідними в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася професійна проща медичних працівників.

Напередодні свого свята лікарі, фельдшери, медичні сестри та інші працівників медичної сфери Тернопільщини прибули до відпустового місця. Від імені архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) та духовенства о. Дмитро привітав весь колектив медичних працівників з професійним святом, яке незабаром настане, та висловив щирі слова подяки за їхню жертовну працю у такий нелегкий час боротьби з пандемією. Вітальну грамоту з нагоди особливої прощі отримала директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА п. Ольга Ярмоленко, в знак вдячності медикам за дар служіння та вміння робити добро й милосердя

На завершення прощі відбулось освячення води, молитва на Хресній дорозі, відвідини величних святинь Марійського духовного центру.