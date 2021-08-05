На Тернопільщині відкрили ще один центр вакцинації

Ще один центр вакцинації відкрили сьогодні в Бучачі. Про це повідомила директорка обласного департаменту здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, там можна отримати щеплення препаратом американського виробництва Moderna. Працюватиме центр щодня. Нагадаю, на сьогодні в області діють 15 центрів і 56 пунктів вакцинації. У Тернополі. Центрів вакцинації є 3. Від завтра один із них працюватиме до 21 години.

“Для того, щоб встановити коли зручніше людям йти. Чи в першій половині дня, чи в другій половині дня. І тоді, таким чином, ми зможемо поміняти роботу центрів вакцинації, пристосуватися до того, як буде зручно людям. Завтра центр вакцинації працюватиме в “Подолянах” до 12 години. Щеплюватимуть вакциною Moderna”, – каже Ярмоленко.

За вчора від COVID-19 на Тернопільщині щепили майже дві тисячі 900 осіб. З початку кампанії на Тернопільщині щепили майже 131 тисячу осіб.

Ольга Ярмоленко каже, що на Тернопільщині зростає захворюваність на COVID-19. За сьогодні COVID-19 підтвердили в 46 осіб. Це на 27 випадків захворювання більше, ніж вчора.

“Сама основна причина – це міграція. Люди розслаблені, не дотримуються карантинних вимог. В тролейбусі, автобусі вже ніхто не дотримується маскового режиму. І це є тою причиною. Недотримання карантинних вимог і міграція населення викликають, що є ріст захворюваності”, – розповіла Ярмоленко.

Сьогодні летальних випадків не було, одужання підтвердили в 5 людей. Загалом з початку пандемії COVID-19 підтвердили в понад 70 тисяч осіб, майже 69 тисяч з них вже видужали та 1205 людей померли.