На Тернопільщині вперше лабораторно підтверджено 52 випадки зараження штамом «Дельта»
Спеціалістами лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” проведено дослідження біоматеріалу, за допомогою тест-системи для визначення наявності 8 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. За результатами даної роботи, було виявлено у 94 позитивних зразках 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта».
Їх було направлено до референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2.
Учора, 4 серпня, з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта».
Симптоми при зараженні «Дельта» штамом коронавірусу відрізняються. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами.
– утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.
Додамо, що відповідно до дослідження, проведеного науковцями з Китаю, концентрація вірусу в організмі зараженої людини від штаму «Дельта» у тисячу разів більша. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню інфекції серед інших людей. Тому він є більш заразним та контагіозним, тобто швидше передається.
□ Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі зараження штамом «Дельта» набагато вища, якщо ви не вакциновані. Тому закликаємо жителів області вакцинуватися від COVID-19.