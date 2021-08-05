На Тернопільщині вперше лабораторно підтверджено 52 випадки зараження штамом «Дельта»

Спеціалістами лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” проведено дослідження біоматеріалу, за допомогою тест-системи для визначення наявності 8 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. За результатами даної роботи, було виявлено у 94 позитивних зразках 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта».

Їх було направлено до референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2.

Учора, 4 серпня, з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта».

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Додамо, що до цього часу в області циркулював переважно британський штам коронавірусу.

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Із цих 52 взірців більшість осіб були приїжджими за кордону, зокрема з Росії, Великобританії та країн Індонезії, а також контактні особи. Очікувано, що «Дельта» поступово поширюватиметься в межах області.

□ Що характерно для штаму «Дельта»? Симптоми при зараженні «Дельта» штамом коронавірусу відрізняються. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами. Більш серйозними симптомами є: – порушення слуху, – шлунково-кишкові проблеми, – утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени. Додамо, що відповідно до дослідження, проведеного науковцями з Китаю, концентрація вірусу в організмі зараженої людини від штаму «Дельта» у тисячу разів більша. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус у зовнішнє середовище, що сприяє поширенню інфекції серед інших людей. Тому він є більш заразним та контагіозним, тобто швидше передається.

□ Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі зараження штамом «Дельта» набагато вища, якщо ви не вакциновані. Тому закликаємо жителів області вакцинуватися від COVID-19.