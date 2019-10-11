Батьки учнів школи у Монастириському  районі звернулись до Зеленського в надії, що їх почують (відео)

У селі Підлісне закрили школу за декілька днів до початку навчального року, не повідомивши ні батьків, ні дітей. Розпорядження про припинення роботи школи видали в Монастириській райдержадмінстрації.

Станом на 11 жовтня конфлікт триває й надалі, навчальний процес не відновлено.

Батьки адресують своє звернення до Міністерства освіти України, до Президента України в надії що їх почують та допоможуть відновити навчання їхніх дітей , захистити право педагогічного колективу, яким за два місяці мали б повідомити про вивільнення, а не, вибачте, “викинути” з школи якій вони віддали багато років.

Згідно з наказом усі школярі, а це близько 50-ти дітей, тепер щодня мають їхати до школи до сусіднього села за 10 кілометрів. Батьки шоковані і протестують проти закриття навчального закладу.

У невизначеному стані і вчителі, і школярі вже майже місяць. Педагоги на уроки не ходять, чекають, поки їх оформлять на нову роботу, а діти тиняються вулицями.