У двох областях “червоний” рівень за показником динаміки госпіталізацій, однак самі регіони все ще перебувають у “зеленій” зоні карантину.

Станом на 20 липня Одеська і Тернопільська області не відповідають “зеленій” зоні за одним із показників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Як свідчать дані Індикаторів визначення рівнів епідемічної небезпеки станом на 20 липня, в Одеській області показник динаміки госпіталізацій становить 50,3% (норма не більш як 50%), а в Тернопільській — 88,9%.

Водночас обидва регіони досі перебувають у “зеленій” зоні карантину. Для того, щоб область потрапила в “червону”, необхідно, щоб “червоному” рівню відповідали не менш як два показники.

Міністерство освіти і науки України

Нагадаємо, станом на 9 червня усі регіони України перейшли до “зеленої” зони карантину. “Зелена” зона передбачає найслабші карантинні обмеження, а саме масові заходи за участю понад 50 осіб; перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; кінотеатри та заклади культури можуть працювати із наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі тощо.