«Омікрон» набирає обертів на Тернопільщині, кількість інфікованих зростає (відео)

Нова хвиля не за горами. Штам коронавірусу “Омікрон” набирає обертів на території Тернопільщини. Епідеміологи запевняють, ризик захворіти мають 50% тих, хто уже перехворів. Окрім цього, нещадним цей штам ковіду буде й до вакцинованих жителів. Збільшити шанси не підхопити недугу може лише бустерна, тобто 3 доза щеплення, пише Т1

«Ми порівнюємо понеділок до понеділка і вчорашній день в порівнянні до понеділка минулого тижня приніс нам зростання кількості випадків на 175 відсотків. Це відсоток приросту. Це доволі стрімке нарощення кількості хворих в щоденному режимі», — пояснив лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

За словами медиків для штаму «Омікрон» характерне швидке поширення. Найбільше він вражає людей похилого віку і тих, хто має супутні захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні недуги та легеневі патології. У міській лікарні №2 кажуть, почастішали випадки коли хворіють цілі сім’ї. Про симптоматику «Омікрону» та про те, скільки людей перебувають на лікарняних ліжках через ускладнений перебіг хвороби — дивіться в сюжеті.