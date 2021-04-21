У зв’язку із проведенням у Тернополі 1/2 кубка України з футболу, на окремих вулицях буде обмежено рух транспорту

Сьогодні, 21 квітня, у Тернополі відбудеться матч 1/2 Кубка України з футболу 2020/2021 між командами «Агробізнес» (Волочиськ) — «Динамо» (Київ). Розпочнеться півфінальний матч о 16:00 год. на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

Для того, щоб перегляд матчу був комфортним і безпечним, у місті буде обмежено рух автотранспорту на вул. Клінічній, вул. Романа Шухевича, від вул. Веселої в сторону просп. Степана Бандери, вул. Парковій від вул. Зеленої в сторону вул. Р. Шухевича, окрім спецтранспорту, та на вул. Коцюбинського для усіх тернополян, окрім мешканців, які проживають на вказаній вулиці.

Окрім того, 21 квітня з 14:00 до 19:00 год. буде заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного призначення на вулицях, прилеглих до стадіону (вул. Паркова, вул. Петрушевича, вул. Коцюбинського, вул. Клінічна, вул. Весела, просп. Степана Бандери від будинку №12 до будинку №36 включно) та на Привокзальному майдані.

Контроль за паркуванням транспортних засобів на прилеглих до Тернопільського міського стадіону ім. Р. Шухевича вулицях забезпечуватиме муніципальна інспекція, пише “Номер один”.

Під час відвідування матчу 1/2 фіналу Кубка України з футболу закликаємо вболівальників дотримуватися карантинних обмежень а саме: перебувати на території стадіону у засобах особистого захисту, дотримуватися соціальної дистанції та користуватися антисептиками.