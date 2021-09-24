Підозрює в себе пневмонію і боїться вмерти: підозрювана у вбивстві темношкірого студента оголосила про хворобливий стан

22 вересня тривало підготовче судове засідання у справі вбивства іноземного студента. Чи залишиться підозрювана у злочині Соломія Трач під вартою, стане відомо згодом. Матір дівчини просила суд відпустити доньку під домашній арешт або зменшити розмір застави.

Сама Соломія Трач зазначила, що почувається зле. За її словами, у Чортківському СІЗО нібито нема належного медичного догляду. Через це дівчина боїться померти, тим паче, що підозрює в себе пневмонію.

Окрім цього, захисники Трач запевняли у прокурорській бездіяльності.