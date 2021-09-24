Для чого потрібен йод в організмі?

Йод необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози (тиреоїдних гормонів і тиреотропного гормону) і є їх основним компонентом. Гормони щитовидки впливають на обмін речовин, репродуктивну функцію, розумовий і фізичний розвиток людини.

Йод в організмі потрібен для регуляції:

– процесів росту і розвитку організму;- швидкості біохімічних реакцій;

– обміну енергії і температури тіла;

– білкового, жирового і водно-електролітного обміну.

Як проявляється дефіцит йоду?

Дефіцит йоду призводить до гормональних порушень в організмі і позначається на роботі життєво важливих органів. При нестачі йоду в організмі послаблюється імунітет, погіршується загальне самопочуття, стан шкіри, волосся і нігтів. До симптомів йододефіциту відносяться:

– дратівливість;

– зниження концентрації уваги;

– слабкість;

– швидка стомлюваність;

– відсутність апетиту;

– випадання волосся;

– набряки обличчя та повік;

– сухість шкіри;

– збільшення щитовидної залози.

Які симптоми нестачі йоду в організмі у жінок?

Симптомами нестачі йоду в організмі у жінок є:

– збої в менструальному циклі;

– тріщини на сосках;

– ранній клімакс.

Для вагітних жінок нестача йоду в організмі особливо небезпечна, так як він може негативно вплинути на розвиток плоду, привести до невиношування, мертвонародження або кретинізму дитини.

Яка норма йоду в день? Норма йоду в день для дітей з 12 років і дорослих становить 150 мкг, в період вагітності і лактації – 250 мкг. Максимально допустима доза – 300 мкг в день (для вагітних 500 мкг).

Як підвищити йод в організмі?

Щоб підвищити йод в організмі, найбільш корисно вживати продукти з його високим вмістом (морепродукти, йодовану кухонну сіль, яйця). Всупереч поширеній думці, не рекомендується робити йодні сітки, через які йод всмоктується через шкіру. Часте застосування таких сіток може стати причиною надлишку йоду в організмі, який призводить до гіперфункції щитовидної залози. Також можливе застосування йодовмісних препаратів або вітамінних комплексів з вмістом йоду. Але пити ці препарати можна лише за призначенням лікаря і строго в встановлених ним дозах.Які продукти з високим вмістом йоду?

До продуктів з високим вмістом йоду відносяться:

– яйця;- риба та морепродукти;

– молоко і кисломолочні продукти;

– крупи (гречана крупа, пшоно);

– йодована і морська сіль;

– картопля;- шпинат;

– квасоля;- буряк;- журавлина;

– хурма;- чорнослив;

– полуниця.

Які наслідки дефіциту йоду в організмі? При дефіциті йоду в організмі розвивається зоб – видиме на око збільшення щитовидної залози, яке в ряді випадків супроводжується порушенням її функції і погіршенням загального стану організму.

Йододефіцит може призводити до розвитку хвороб:

– гіпотеріозу;

– аритмії;

– глухонімоти;

– жовчнокам’яної хвороби.

У чоловіків в результаті йододефіциту може виникати імпотенція, а у жінок – хвороби молочних залоз і ранній клімакс.Чи допомагає йод при гіпотеріозі?Йод допомагає при гіпотеріозі (зниженому рівні гормонів щитовидної залози), але тільки в дозах, призначених лікарем.

При легких формах гіпотеріозу рекомендується споживати йод з природних джерел (продуктів харчування). У цьому випадку надлишок йоду легко виводиться з організму. Йодовмісні препарати можна приймати тільки за рекомендацією лікаря. Оскільки надлишок йоду, як і його недолік, може завдати шкоди організму.Як лікувати йододефіцит?

Щоб вилікувати йододефіцит, потрібно звернутися до ендокринолога. Лікар огляне пацієнта, дізнається його скарги і призначить необхідну діагностику (аналізи сечі і крові, УЗД щитовидної залози, аналізи на гормони).

Після діагностики ендокринолог призначить лікування, яке може включати прийом йодовмісних препаратів, терапію тиреоїдними гормонами і корекцію харчування. Крім того, лікар може направити пацієнта на консультацію до інших спеціалістів, для лікування захворювань, викликаних йододефіцитом.

Дефіцит йоду можна ефективно усунути, якщо вчасно звернутися до лікаря і пройти необхідний курс лікування. У МЦ «Оксфорд Медікал» працюють лікарі – ендокринологи з великим досвідом, які зможуть надати Вам висококваліфіковану допомогу.Номери для запису на консультацію: (0352) 52 52 52, (068) 752 52 52

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