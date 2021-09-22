Підробку «ковідних» сертифікатів можуть вивести в окрему кримінальну статтю

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Кабмін розглядає законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими підробку «ковідних» сертифікатів виведуть в окрему статтю.

– Хотів би звернутися до тих, хто надумав купувати будь-яку довідку – чи це ПЛР, чи це «ковідний» сертифікат. По-перше, це небезпека для вашого здоров’я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України. Якщо хтось із медичних працівників буде залучений в ці схеми, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я. Ми найперші політично і комунікаційно це «підсвітимо», – заявив Ляшко.

За його словами, такі випадки не можуть бути в той момент, «коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби».

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Кабмін розглядає законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими підробку «ковідних» сертифікатів виведуть в окрему статтю.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Користуючись нагодою, ще хотів би звернутися до тих, хто надумав купувати будь-яку довідку – чи це ПЛР, чи це «ковідний» сертифікат. По-перше, це небезпека для вашого здоров’я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України. Якщо хтось із медичних працівників буде залучений в ці схеми, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я. Ми найперші політично і комунікаційно це «підсвітимо», – заявив Ляшко.

За його словами, такі випадки не можуть бути в той момент, «коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусної хвороби».

«Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими «липовими» довідками люди потрапляють в реанімацію, і ще будуть показувати нам, що це їх вакцинація не захищає», – заявив Ляшко.

За його словами, наразі встановили жорсткий контроль за недопущенням видачі фальшивих довідок про щеплення проти коронавірусної хвороби чи результату ПЛР-тесту.

«І на найближчому засіданні уряду ми розглядаємо проєкт змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради, де підробка «ковідних» сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди», – наголосив міністр.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я закликали громадян повідомляти правоохоронцям про випадки підроблених свідоцтв та довідок про вакцинацію правоохоронцям.



