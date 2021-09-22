На Тернопільщині відбудуться позачергові вибори

У Тернопільській області вдібудуться позачергові вибори.

27 березня 2022 року призначили позачергові вибори Озернянського сільського голови Тернопільського району, Тернопільської області.

Відповідну постанову ухвалили сьогодні, 22 вересня депутати Верховної Ради України.

Нагадаємо, на перших виборах 25 жовтня 2020 року Озернянським сільським головою був обраний Бідула Ростислав Васильович.

2 липня 2021 року Бідула Р.В. звернувся з особистою заявою до Озернянської сільської ради про складання ним повноважень сільського голови за власним бажанням.

Поряд з виборами на Тернопільщині депутати також ухвалили ряд постанов про проведення виборів:Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області, Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області, Добропільського міського голови Покровського району Донецької області, Новогуйвинького селищного голови Житомирського району Житомирської області.