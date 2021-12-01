Пункт вакцинації відкрили у ще одному храмі на Тернопільщині

Тимчасовий пункт вакцинації відкрили у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що знаходиться у селі Трибухівці на Тернопільщині. Імунізуватися від COVID-19 там можуть всі охочі, пише ЗЗ

Вакцинацію у приміщенні церкви розпочали опісля благословення настоятеля храму, протоієрея Степана Татарина.

“До кожної справи необхідно підходити з молитвою. Це саме стосується і вакцинації — медичної процедури, яка необхідна нам для того, щоб бути захищеними від хвороби, не давати можливості вірусу поширюватися. Не варто нехтувати сучасними медичними методами боротьби. Будьте відповідальними за своє здоров’я та здоров’я інших”.

При храмі у Трибухівцях працювала мобільна бригада медиків. Вакцинацію від COVID-19 проводили парафіянам і представникам духовенства.

Додамо, від початку вакцинальної кампанії в області щепили майже 550 тис. жителів краю. Минулої доби провели близько шести тисяч процедур.