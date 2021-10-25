Помер відомий письменник з Тернопілля

Вранці 23 жовтня внаслідок важкої хвороби помер лауреат Шевченківської премії, відомий письменник та літературознавець, уродженець Тернопільщини Григорій Штонь.

Сумну звістку повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

“Причина – все та ж страшна, котра косить сьогодні безпощадно і невблаганно…”, – розповів товариш науковця.

Довідково. Григорій Штонь – автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, а також кількох збірок поезій і прози, п’єс. Написав сценарій художнього фільму “Страчені світанки”, картини “Чорна рада” за твором П. Куліша та стрічки “Музичні картинки”, знятої на студії “Київнаукфільм”.

Народився 13 березня 1941 року в с. Вербовець Тернопільської області в родині священника.

Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут та аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Тривалий час працював науковим співробітником, а в 1994-2000 роках – заступником директора з наукової роботи Інституту літератури.