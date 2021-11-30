На Тернопільщині 15-річні підлітки обікрали сільську крамницю

На Тернопільщині неповнолітні хлопці пішли на злочин заради наживи. 15-річні хлопці вночі проникли до магазину, що у селі Лідихів, і винесли звідти товару на 24 тисячі гривень.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, до співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся власник крамниці. Чоловік повідомив про те, що в ніч з 27 на 28 листопада невідомі особи проникли в торгове приміщення, пошкодивши вхідні двері. Збитки оцінив у 24 тисячі гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетні двоє 15-річних парубків. Один – мешканець села Лідихів, інший – сусіднього села Будки.



Неповнолітні ножем вирізали отвір у вхідних дверях, проникли до торгового закладу, зібрали у мішок чіпси, горішки, шоколад, алкоголь та інший товар, і один з них заховав це у себе вдома. Всі речові докази поліціанти вилучили“, – повідомили у Нацполіції Тернопільщини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу. За скоєне школярам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.